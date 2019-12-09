В Брюсселе 9 декабря пройдет первое заседание министров иностранных дел стран-членов Евросоюза под председательством нового главы сообщества Жозепа Борреля.

В Брюсселе 9 декабря пройдет первое заседание министров иностранных дел стран-членов Евросоюза под председательством нового главы сообщества Жозепа Борреля.На повестке дня – ближайший саммит ЕС, международная повестка: в том числе – политический кризис в Боливии, совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, а также саммит нормандской четверки в Париже.Руководство институтов Евросоюза сменилось 1-го декабря, напоминает телеканал "Россия 24". В частности, свой пост покинула верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности — Федерика Могерини.