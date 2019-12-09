На юго-западе Москвы вечером 8 декабря были обнаружены два молодых человека с характерными травмами. Следствие предполагает, что подростки покончили с собой, спрыгнув с жилого дома большой высоты.

На юго-западе Москвы вечером 8 декабря были обнаружены два молодых человека с характерными травмами. Следствие предполагает, что подростки покончили с собой, спрыгнув с жилого дома большой высоты.Один из пострадавших скончался на месте, уточняет ТАСС. Второй был оперативно доставлен в больницу, где и скончался от полученных травм.По факту гибели возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают обстоятельства трагедии, а также мотивы погибших.