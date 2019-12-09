Крупный пожар произошёл сегодня утром в деревне Гонобилово Судогодского
<a href="https://33live.ru/novosti/09-12-2019-v-sudogodskom-rajone-polyxal-chastnyj-dom.html" target="_blank">В Судогодском районе полыхал частный дом</a> - Крупный пожар произошёл сегодня утром в деревне Гонобилово Судогодского
[url=https://33live.ru/novosti/09-12-2019-v-sudogodskom-rajone-polyxal-chastnyj-dom.html]В Судогодском районе полыхал частный дом[/url] - Крупный пожар произошёл сегодня утром в деревне Гонобилово Судогодского