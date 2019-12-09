Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Отрадное задержали подозреваемого в грабеже...

В отдел полиции обратился 73-летний житель столицы. Мужчина рассказал, что в вечернее время, возвращаясь из продуктового магазина, у дома на улице Березовая аллея на него напал неизвестный. Злоумышленник ударил пенсионера и похитил кошелек с денежными средствами и пакет с продуктами, после чего скрылся в неизвестном направлении.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 45-летний приезжий. Похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Отрадное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 161 УК РФ «Грабёж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29