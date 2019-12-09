В Удмуртии произошла жуткая история. Подросток с инвалидностью неделю провел в запертой квартире вместе с умершей матерью и умер. По данным , тела погибших обнаружили случайно. ..

В Удмуртии произошла жуткая история. Подросток с инвалидностью неделю провел в запертой квартире вместе с умершей матерью и умер.По данным , тела погибших обнаружили случайно. Предположительно, произошел несчастный случай: Парень открыл кран, чтобы попить воды, воду закрыть не смог, после чего упал. В итоге затопило кухню и подвал. Труп инвалида находился в ледяной воде. Выяснилось, что он в итоге скончался от переохлаждения. Остальные обстоятельства случившегося выясняются.