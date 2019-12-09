Коррупция – это серьезная угроза, оказывающая негативное влияние на все сферы общественной жизни...

Руководством Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве проведена встреча в формате круглого стола на тему: «Противодействие коррупции на территории города Москвы».Данное мероприятие проведено с целью реализации успешных практик в сфере общественного контроля, а также выработки единых подходов власти, бизнеса и общества в осуществлении антикоррупционной политики.В обсуждении приняли участие: заместитель руководителя ДРБ Правительства Москвы, старший прокурор Прокуратуры г. Москвы, начальник отдела безопасности УФССП России по г. Москве, начальник отдела безопасности УФНС России по г. Москве, заместитель руководителя Главного контрольного Управления г. Москвы, начальник службы безопасности ОАТИ Правительства Москвы и ветераны Управления.Открыл встречу вступительным словом заместитель начальника УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве Андрей Туваев, отметив, что коррупция – это серьезная угроза, оказывающая негативное влияние на все сферы общественной жизни. Андрей Сергеевич подчеркнул, что борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений деятельности Управления.Участники дискуссии обсудили виды и специфику проявления коррупционных преступлений, дальнейшее взаимодействие, перспективы и проблематику совместной работы в данном направлении.Особое внимание было уделено необходимости проведения профилактических мероприятий в целях повышения правосознания граждан.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26 и (495) 950-44-73