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<a href="https://33live.ru/novosti/09-12-2019-v-vyaznikax-fura-vyletela-s-trassy-v-rezultate-dtp.html" target="_blank">В Вязниках фура вылетела с трассы в результате ДТП</a> - Водитель не справился с управлением, и большегруз снес несколько машин на встречную