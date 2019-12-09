Водитель «Мерседеса» получил открытый перелом ноги

Вечером 8 декабря в Вязниках на трассе М-7 грузовик «Мерседес» протаранил несколько строительных автомобилей. Виновника аварии с открытым переломом ноги доставили в больницу, сообщает УМВД России по Владимирской области.По предварительной информации, на перекрёстке, на котором проводился ремонт дороги, «Мерседес» сначала врезался в «Камаз», от удара грузовик выехал на «встречку», где столкнулся с большегрузом «Скания» под управлением 30-летний водитель. Напоследок «Мерседес» столкнулся ещё с одним «КАМАЗом».В результате аварии, водитель «Мерседеса» получил открытый перелом ноги. Водитель «КАМАЗа» с ушибом мягких тканей был отправлен на амбулаторное лечение.