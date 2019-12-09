Главный тренер Ростова Валерий Карпин поделился впечатлениями от игры своих подопечных в выездном матче 19-го тура российской премьер-лиги против московского Спартака (4:1).

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился впечатлениями от игры своих подопечных в выездном матче 19-го тура российской премьер-лиги против московского "Спартака" (4:1)."Прежде всего мне понравился счет, – заявил Карпин, слова которого приводит "Чемпионат.com". – Мы говорили, что были хорошие матчи, но не добивались хорошего результата. Первый тайм сегодня понравился, во втором подустали держать такой высокий темп. Слава богу, что удачно сложилось. Еще был незабитый пенальти. Может, где-то это даже помогло: при счете 2:0 могли подрасслабиться".Напомним, "Ростов" с 34 очками поднялся на третье место в турнирной таблице, а "Спартак" расположился на десятой строчке, имея в активе 22 очка. В следующем туре чемпионата России подопечные Карпина 1 марта на выезде сыграют с "Ахматом", а "красно-белые" в тот же день встретятся с "Динамо".