Лондонский Арсенал после отставки главного тренера Унаи Эмери продолжает валиться в премьер-лиге, сыграв вничью с Норвичем (2:2) и уступив дома Брайтону (1:2). Команду временно возглавил Фредди Юнгберг, который входит в число кандидатов. Но фаворит не он.

Лондонский "Арсенал" после отставки главного тренера Унаи Эмери продолжает валиться в премьер-лиге, сыграв вничью с "Норвичем" (2:2) и уступив дома "Брайтону" (1:2). Команду временно возглавил Фредди Юнгберг, который входит в число кандидатов. Но фаворит не он.Испанец Микель Артета, который ранее выступал в составе "канониров" в качестве игрока, а сейчас работает вторым тренером "Манчестер Сити" и помогает Хосепу Гвардиоле, считается фаворитом в борьбе за место на капитанском мостике "Арсенала".Тем не менее, это лидерство условное, поскольку, как сообщает британское издание The Telegraph, на место тренера претендуют более десяти кандидатов. 37-летний испанец, как и все остальные, пройдет собеседование с руководством клуба. А решающее собеседование состоится в США – с фактическим владельцем "Арсенала" миллиардером Стэном Кронке.И, как сообщают инсайдеры, руководители "пушкарей" пока не определились окончательно: увольнять вслед за Эмери Юнгберга и назначать постоянного главного тренера сейчас или дождаться окончания сезона.