Произошли перемены в руководстве выступающей в ПФЛ владикавказской Алании. Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов покинул пост президента клуба, который занял красноярский бизнесмен Владимир Гуриев.

Произошли перемены в руководстве выступающей в ПФЛ владикавказской "Алании". Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов покинул пост президента клуба, который занял красноярский бизнесмен Владимир Гуриев.Владимир Гуриев, основной спонсор "Алании", теперь будет и президентом клуба. Гуриев намрен в ближайшее время погасить задолженности по премиальным. Как сообщает "Спорт-Экспресс", в клубе проведена аудиторская проверка, которая выявила многочисленные нарушения в документации. Поэтому Гуриев намерен сам контролировать все финансовые вопросы и все кадровые назначения.Президент "Алании" Владимир Габулов узнал о своем уходе из клуба из интернета. По словам бывшего вратаря, никто не предъявлял ему никаких претензий и ни о каких нарушениях он не слышал.