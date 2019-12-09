Впервые в истории региона. Гран При 5 Всероссийского хорового фестиваля завоевала владимирская хоровая капелла мальчиков и
<a href="https://33live.ru/novosti/09-12-2019-vladimirskaya-xorovaya-kapella-stala-pobeditelem-gran-pri.html" target="_blank">Владимирская хоровая капелла стала победителем Гран При</a> - Впервые в истории региона. Гран При 5 Всероссийского хорового фестиваля завоевала владимирская хоровая капелла мальчиков и
[url=https://33live.ru/novosti/09-12-2019-vladimirskaya-xorovaya-kapella-stala-pobeditelem-gran-pri.html]Владимирская хоровая капелла стала победителем Гран При[/url] - Впервые в истории региона. Гран При 5 Всероссийского хорового фестиваля завоевала владимирская хоровая капелла мальчиков и