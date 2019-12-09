Его потушили до прибытия пожарных

Во Владимире вновь загорелся пассажирский автобус. Это произошло утром 9 декабря на перекрестке улицы Добросельской и Суздальского проспекта. Свидетели происшествия сообщают, что открытого огня видно не было, однако дым распространился на несколько метров.Судя по фото, пожар произошел в автобусе «Скания», курсирующего по маршруту № 26. В пресс-службе регионального МЧС уточняют, что возгорание на площади 0,5 квадратных метра началось в моторном отсеке автомобиля. Его потушили до прибытия пожарных. В происшествии никто не пострадал, все пассажиры оперативно эвакуировались.За последние 2 месяца. По итогам проверки ГИБДД по Владимирской области, в общественном транспорте Владимирской области не было выявлено никаких нарушений.