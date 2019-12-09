Российским спортсменам нет никакого смысла выступать на грядущих спортивных соревнованиях без флага и гимна. Решение Всемирного антидопингового агентства прокомментировал в своем телеграм-канале политолог Михаил Синельников-Оришак.

Российским спортсменам нет никакого смысла выступать на грядущих спортивных соревнованиях без флага и гимна. Решение Всемирного антидопингового агентства прокомментировал в своем телеграм-канале политолог Михаил Синельников-Оришак.Эксперт напомнил известные слова премьер-министраВеликобритании Уинстона Черчилля: "Если страна, выбирая между войной ипозором, выбирает позор, она получает и войну, и позор". Эта логикаприменима и к сложившейся вокруг российского спорта ситуации, уверен он.Выступление на Олимпиаде и других соревнований без флага игимна аналитик назвал недопустимым компромиссом. В противном случае этопревращается в "разглядывание чужих упражнений", передает словаэксперта сайт телеканала .Государственные символы – это маркеры, без которыхспортивные соревнования превращаются в обыкновенную суету, указал эксперт. Безэтого невозможно болеть и переживать за спортсменом, максимум – созерцать,считает Синельнико-Орешак.Удивительная ситуация - огромное число российских спортсменов, которые проверены на допинг вдоль и поперёк, выступают на международных соревнованиях и выигрывают их. Но наказывают их всех именно за допинг. Что-то слишком дорого стоит России предательство и манипуляции Родченкова.— Голос Мордора (@spacelordrock)Напомним, в понедельник, 9 декабря, на заседании исполкомаВсемирного антидопингового агентства было принято решение отстранить Россию отвсех международных соревнований на четыре года, включая Олимпийские игры иЧемпионат мира по футболу в Катаре. В Москве собираются обжаловать решениеорганизации. Для участия в соревнованиях российским спортсменам придетсядоказывать свою "чистоту".Аналогичная ситуация произошла два года назад. Тогда Россиюотстранили от Олимпиады в Южной Корее. Наши спортсмены выступали поднейтральным олимпийским флагом.