Российским спортсменам нет никакого смысла выступать на грядущих спортивных соревнованиях без флага и гимна. Решение Всемирного антидопингового агентства прокомментировал в своем телеграм-канале политолог Михаил Синельников-Оришак.
Российским спортсменам нет никакого смысла выступать на грядущих спортивных соревнованиях без флага и гимна. Решение Всемирного антидопингового агентства прокомментировал в своем телеграм-канале политолог Михаил Синельников-Оришак.
Эксперт напомнил известные слова премьер-министра
Великобритании Уинстона Черчилля: "Если страна, выбирая между войной и
позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор". Эта логика
применима и к сложившейся вокруг российского спорта ситуации, уверен он.
Выступление на Олимпиаде и других соревнований без флага и
гимна аналитик назвал недопустимым компромиссом. В противном случае это
превращается в "разглядывание чужих упражнений", передает слова
эксперта сайт телеканала .
Государственные символы – это маркеры, без которых
спортивные соревнования превращаются в обыкновенную суету, указал эксперт. Без
этого невозможно болеть и переживать за спортсменом, максимум – созерцать,
считает Синельнико-Орешак.
Удивительная ситуация - огромное число российских спортсменов, которые проверены на допинг вдоль и поперёк, выступают на международных соревнованиях и выигрывают их. Но наказывают их всех именно за допинг. Что-то слишком дорого стоит России предательство и манипуляции Родченкова.
— Голос Мордора (@spacelordrock)
Напомним, в понедельник, 9 декабря, на заседании исполкома
Всемирного антидопингового агентства было принято решение отстранить Россию от
всех международных соревнований на четыре года, включая Олимпийские игры и
Чемпионат мира по футболу в Катаре. В Москве собираются обжаловать решение
организации. Для участия в соревнованиях российским спортсменам придется
доказывать свою "чистоту".
Аналогичная ситуация произошла два года назад. Тогда Россию
отстранили от Олимпиады в Южной Корее. Наши спортсмены выступали под
нейтральным олимпийским флагом.