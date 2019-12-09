В Бразилии завершился клубный чемпионат мира по волейболу среди мужских команд. В финальном матче встречались итальянская команда Лубе Чивитанова и бразильская Сада Крузейро. Встреча завершилась победой волейболистов из Старого света.

В Бразилии завершился клубный чемпионат мира по волейболу среди мужских команд. В финальном матче встречались итальянская команда "Лубе Чивитанова" и бразильская "Сада Крузейро". Встреча завершилась победой волейболистов из Старого света.Итальянцы взяли верх над соперниками по итогам четырех сетов и завершилась со счетом 3:1 (25:23, 19:25, 31:29, 25:21). Итальянский клуб завоевал титул чемпиона мира среди клубов в третий раз подряд.В матче же за третье место российский клуб "Зенит" из Казани ранее стал обладателем бронзовых медалей клубного чемпионата мира. В матче за третье место казанцы обыграли катарский "Аль-Райян" со счетом 3:1. Для "Зенита" нынешняя бронза турнира стала третьей в клубной истории.