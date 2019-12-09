На эти цели выделили 265 миллионов рублей

Директор облздрава Алексей Мозалёв рассказал о строительстве ФАПов в сельской местности на территории 33-го региона. В общении также участвовала главврач Гусь-Хрустальной городской больницы Ольга Добрынина.«В числе задач нацпроекта «Здравоохранение» – улучшение доступности оказания первичной медпомощи в деревнях и упрощение получения льготных лекарств жителями сельской местности. Для достижения этой цели в регионе реализуют областной проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи», в рамках которого в 2019 году строят 20 ФАПов и одну амбулаторию. Для этого из федерального бюджета выделили более 100 миллионов рублей, а из областного – около 165 миллионов рублей», – заявил Алексей Мозалёв.Первый объект из этого списка уже ввели в эксплуатацию в селе Лаптево Камешковского района. В декабре 2019 года определили точные даты ввода в эксплуатацию ФАПов в деревне Караваево и Старые Омутищи Петушинского района, в селе Урваново Меленковского района, деревне Тереховицы Камешковского района и посёлке Передел Судогодского района.Всего в регионе – 316 ФАПов. Ремонт требуется провести в 101 ФАПе и капремонт в 56 ФАПах.Кроме того, в 2019 году за счёт бюджета области завершают строительство ещё 7 ФАПов: в селе Семёновка и деревне Купреево Гусь-Хрустального района, в селах Черкутино и Волосово Собинского района, посёлке имени Красина Камешковского, деревне Прудня Меленковского района и местечке Лучки Юрьев-Польского района.