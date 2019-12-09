Саммит нормандской четверки в Париже, где впервые встречаются Владимир Путин и Владимир Зеленский, не обошелся без происшествия. Активистки устроили провокацию у резиденции президента Франции.

Саммит нормандской четверки в Париже, где впервые встречаются Владимир Путин и Владимир Зеленский, не обошелся без происшествия. Активистки устроили провокацию у резиденции президента Франции.Елисейский дворец в день саммита в нормандском формате сталсамым безопасным место в мире. К резиденции президента Франции стянутыусиленные наряды полиции и специальных подразделений.Тем не менее без происшествий не обошлось. Феминисткипопытались устроить антивоенную акцию. Видео инцидента перед встречей сделали украинские журналисты.Феминистки пытались приблизились к дворцу и началивыкрикивать антивоенные лозунги. "Полиция быстро их упаковала", -написал журналист Милан Лелич на своей странице в "Фейсбук".На обнародованной в Сети записи видно, как стражи порядкапытаются оттащить в сторону девушку с обнаженной грудью. Другая участница акциилежит на асфальте, ее удерживает мужчина.Ожидается, что саммит в нормандском формате закончитсяпримерно в 21 час по московскому времени. Помимо обсуждения Донбасса и другихактуальных вопросов в компании Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель, проведут переговоры тет-а-тет.Прорыва от встречи эксперты не ждут. "Какмаксимум, общее заявление о приверженности делу мира и предварительныедоговоренности о новом перемирии, обмене пленными и, возможно, о новых районахпоказательного отвода войск", – прогнозирует итог переговоров политически аналитик Борис Рожин(ColonelCassad) в своем блоге.