В Париже все готово к началу саммита лидеров нормандской четверки - первого после трехлетнего перерыва. Владимир Путин, Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский встретятся в официальной резиденции французского президента - в Елисейском дворце.

В Париже все готово к началу саммита лидеров "нормандской четверки" — первого после трехлетнего перерыва. Владимир Путин, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский встретятся в официальной резиденции французского президента — в Елисейском дворце. Они обсудят урегулирование конфликта в Донбассе. А до и после саммита Владимир Путин побеседует с каждым из коллег с глазу на глаз. Причем, с Владимиром Зеленским это будет первый личный контакт. Ранее российский лидер говорил с ним только по телефону.Как заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча президентов РФ и Украины пройдет после саммита, ограничений по времени нет, передает телеканал "Россия 24".Он отметил, что главной целью встречи лидеров станет обсуждение вопроса реализации минских соглашений по Донбассу.Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о намерении внести предложение о создании на территории Донбасса так называемой "муниципальной стражи", состоящей из представителей Украины, ОБСЕ и республик ЛНР и ДНР.