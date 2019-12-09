Входящая в группу ВТБ компания ВТБ Лизинг распространила
пресс-релиз с опровержением одного из последних расследований скандального блогера Алексея
Навального, где было упомянуто имя телеведущей Наили Аскер-заде. По словам гендиректора лизингового
оператора Дмитрия Ивантера, упомянутые в сюжете самолеты не относятся ни к
банку, ни к его руководителю Андрею Костину, ни к какой-либо структуре или
персоне, аффилированной с группой.
Входящая в группу ВТБ компания "ВТБ Лизинг" распространила
пресс-релиз с опровержением одного из последних расследований скандального блогера Алексея
Навального, где было упомянуто имя телеведущей Наили Аскер-заде. По словам гендиректора лизингового
оператора Дмитрия Ивантера, упомянутые в сюжете самолеты не относятся ни к
банку, ни к его руководителю Андрею Костину, ни к какой-либо структуре или
персоне, аффилированной с группой.
Как отметил Ивантер, "ВТБ Лизинг" уже вышел из авиационного
бизнеса, продав все девять бизнес-джетов, в том числе и те, что фигурируют в
расследовании. Конкретно эти самолеты нашли нового владельца еще в 2017 году,
компания избавилась от них из-за высокого риска санкций, приводит слова представителя банка .
Напомним, 2 декабря так называемый Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование, в котором утверждал,
что телеведущая канала "Россия-1" Наиля Аскер-заде, вероятно, пользовалась джетом
Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT. Ранее группа ВТБ действительно владела
этим самолетом через дочернюю фирму, писал .
Однако в настоящий момент борт принадлежит
офшору IF Company Limited, зарегистрированному в Белизе и не раскрывающему
своих собственников.
Несмотря на то, что данные "ВТБ-лизинг" полностью
опровергают обвинения Навального, он по-прежнему утверждает, что указанные им
самолеты связаны с именами Наили Аскер-заде и Андрея Костина.