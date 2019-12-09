Входящая в группу ВТБ компания ВТБ Лизинг распространила пресс-релиз с опровержением одного из последних расследований скандального блогера Алексея Навального, где было упомянуто имя телеведущей Наили Аскер-заде. По словам гендиректора лизингового оператора Дмитрия Ивантера, упомянутые в сюжете самолеты не относятся ни к банку, ни к его руководителю Андрею Костину, ни к какой-либо структуре или персоне, аффилированной с группой.

Входящая в группу ВТБ компания "ВТБ Лизинг" распространилапресс-релиз с опровержением одного из последних расследований скандального блогера АлексеяНавального, где было упомянуто имя телеведущей Наили Аскер-заде. По словам гендиректора лизинговогооператора Дмитрия Ивантера, упомянутые в сюжете самолеты не относятся ни кбанку, ни к его руководителю Андрею Костину, ни к какой-либо структуре илиперсоне, аффилированной с группой.Как отметил Ивантер, "ВТБ Лизинг" уже вышел из авиационногобизнеса, продав все девять бизнес-джетов, в том числе и те, что фигурируют врасследовании. Конкретно эти самолеты нашли нового владельца еще в 2017 году,компания избавилась от них из-за высокого риска санкций, приводит слова представителя банка .Напомним, 2 декабря так называемый Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование, в котором утверждал,что телеведущая канала "Россия-1" Наиля Аскер-заде, вероятно, пользовалась джетомBombardier Global 6000 с номером T7-KLT. Ранее группа ВТБ действительно владелаэтим самолетом через дочернюю фирму, писал .Однако в настоящий момент борт принадлежитофшору IF Company Limited, зарегистрированному в Белизе и не раскрывающемусвоих собственников.Несмотря на то, что данные "ВТБ-лизинг" полностьюопровергают обвинения Навального, он по-прежнему утверждает, что указанные имсамолеты связаны с именами Наили Аскер-заде и Андрея Костина.