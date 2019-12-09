Сын певицы Валерии госпитализирован после аварии. ДТП случилось на новой трассе М-11 по дороге в Санкт-Петербург, машину занесло, она ударилась об отбойник.

Сын певицы Валерии госпитализирован после аварии. ДТП случилось на новой трассе М-11 по дороге в Санкт-Петербург, машину занесло, она ударилась об отбойник.В аварии пострадали и 21-летний Арсений Шульгин, сидевший сзади, и его девушка Лиана – она была за рулем. Молодой человек разбил губу, Лиана сломала руку.Как рассказали друзья Шульгина, только благодаря мастерству Лианы, не случилось ничего страшного. Девушка вывернула руль вопреки всем инстинктам и подставилась под удар сама.Иосиф Пригожин узнал о происшествии из сторис пасынка в Instagram и начал ругаться. Как выяснилось, Шульгин собирался сделать сюрприз матери, у которой сегодня будет концерт в Питере, и представить свою избранницу.Однако сюрприза не получилось. Влюбленная пара находится в госпитале в Тосно. Ребята прерывать поездку не планируют, после осмотра у врачей они отправятся в Северную столицу.Валерия тоже не стала отменять концерт, передает 5 канал.