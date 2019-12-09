За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми, в которых 7 человек погибли и 53 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 2 ребенка. Произошло 315 дорожных происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 67 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Гусь – Хрустальный районПо предварительной информации, 02.12.2019 г. в 07:40 г. Гусь – Хрустальный ул. Интернациональная д. 72 водитель а/м «Хендэ–Туксон», 1956 г.р., допустил наезд на пешехода 1957 г.р. В результате ДТП пешеход, с диагнозом ЧМТ, перелом правой голени и правого плеча, была доставлена в ЦРБ, где от полученных телесных повреждений скончалась.Судогодский районПо предварительной информации, 03.12.2019 г. в 12:00 на 73 км автодороги «Владимир–Муром–Арзамас» водитель а/м «Опель-Мерива», 1978 г.р., допустила выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с движущимися навстречу в прямом направлении а/м «Форд-Фокус» под управлением водителя 1981 г.р., и а/м «Тойота Ленд Крузер» под управлением водителя 1975 г.р. В результате ДТП: 1. водитель а/м «Опель», диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушибы – направлен на амбулаторное лечение. 2. пассажир а/м «Форд», 1957 г.р., диагноз: ЗЧМТ, СГМ, перелом правого надколенника – госпитализирована.Киржачский районПо предварительной информации, 04.12.2019 г. в 09:10 д. Аленино ул. Центральная д. 55 водитель автомобиля «Митсубиси-Лансер», 1986 г.р., допустил выезд на полосу дороги предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Митсубиси-Паджеро» под управлением водителя 1951 г.р. В результате ДТП: 1. водитель а/м «Митсубиси–Лансер» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. 2. пассажир а/м «Митсубиси – Лансер», 1990 г.р. госпитализирован с диагнозом перелом правой голени, ЧМТ, перелом бедра. 3. пассажир а/м «Митсубиси–Паджеро», 1955 г.р., госпитализирован с диагнозом - перелом правой ключицы, перелом ребер.Юрьев – Польский районПо предварительной информации, 05.12.2019 г. в 12:00 на 52 км автодороги «Владимир – Юрьев - Польский – Переславль – Залесский» водитель автомобиля «ЗАЗ – CHANCE», 1976 г.р., допустил съезд на правую, по ходу движения обочину, с последующим опрокидыванием в правый кювет. В результате ДТП водитель автомобиля «ЗАЗ – CHANCE», с диагнозом вывих плеча – госпитализирован, пассажир а/м «ЗАЗ – CHANCE», 1985 г.р., с диагнозом ушиб правого коленного сустава – направлен на амбулаторное лечение.Фрунзенский районПо предварительной информации, 06.12.2019 г. в 08:15 г. Владимир ул. Комиссарова д. 6 водитель а/м «Лада Калина», 1944 г.р., допустил наезд на пешехода 2005 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход, с диагнозом: ушиб правого плеча, ушибы и ссадины обеих ног – направлен на амбулаторное лечение.Ковровский районПо предварительной информации, 07.12.2019 г. в 06:35 на 24 км а/д «Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма» водитель автомобиля «Лексус GS350» 1960 г.р., допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с движущимися навстречу в прямом направлении автомобилями: «Ниссан-Жук» под управлением водителя 1987 г.р., «ВАЗ-2111» под управлением водителя 1991 г.р. После этого автомобиль «ВАЗ-2111» совершил столкновение с движущимся попутно сзади а/м «УАЗ-390995-04» под управлением водителя 1970 г.р. В результате ДТП: 1. водитель автомобиля «Лексус GS350» от полученных травм скончался на месте происшествия; 2. водитель автомобиля «Ниссан-Жук» от полученных травм скончалась на месте происшествия. 3. водитель автомобиля «ВАЗ-2111» от полученных травм скончался на месте происшествия.Юрьев – Польский районПо предварительной информации, 08.12.2019 г. в 17:00 г. Юрьев-Польский ул. Шибанкова д. 29 водитель автомобиля «ВАЗ–21150», 1983 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, при выезде с второстепенной дороги допустил наезд на велосипедиста 1963 г.р. В результате ДТП пострадал велосипедист, диагноз: перелом правой голени – госпитализирована.