Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова поблагодарила болельщиков, тренеров и свою семью за поддержку на финале Гран-при в итальянском Турине, где она заняла по итогам двух программ шестое место.

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова поблагодарила болельщиков, тренеров и свою семью за поддержку на финале Гран-при в итальянском Турине, где она заняла по итогам двух программ шестое место.Главным триумфатором финала Гран-при стала россиянка Алена Косторная, получившая за короткую и произвольную программы 247,59 балла. Второе место заняла Анна Щербакова (240,92 балла), а замкнула тройку лидеров – Александра Трусова (233,18)."Вот и закончился финал Гран-при. Не все получилось в произвольной, но я рада быть в финале и соревноваться среди сильнейших в мире, – написала Загитова в социальной сети Instagram. – Спасибо болельщикам за поддержку, я видела ваши плакаты и российские флаги – это невероятно. Я слышала всех вас. Для меня ваша любовь – дороже золота".Помимо этого, спортсменка поблагодарила своих тренеров Этери Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза, Сергея Дудакова, а также свою семью.Посмотреть эту публикацию в Instagram⛸ Вот и закончился финал Гран-при. Не всё получилось в произвольной, но я рада быть в финале и соревноваться среди сильнейших в мире