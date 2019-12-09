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<a href="https://33live.ru/novosti/09-12-2019-zapret-na-chetyre-goda-surovoe-reshenie-wada-shokirovalo-rossiyu.html" target="_blank">Запрет на четыре года: суровое решение WADA шокировало Россию</a> - Исполнительный комитет WADA вынес суровое решение в отношении России. Страна лишилась права принимать крупные международные соревнования, в том числе в чемпионаты мира и Олимпиады, а также подавать заявки на их проведение.