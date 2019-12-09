Понедельник для Анны Семенович стал тяжелым во всех смыслах. С утра ей стали названивать поклонники и коллеги, встревоженные новостями о том, что какой-то хирург сообщил о риске развития рака груди у певицы. И, устав, она решила выступить в Дни.ру с заявлением.

Понедельник для Анны Семенович стал тяжелым во всех смыслах. С утра ей стали названивать поклонники и коллеги, встревоженные новостями о том, что какой-то хирург сообщил о риске развития рака груди у певицы. И, устав, она решила выступить в "Дни.ру" с заявлением."С удивлением и недоумением прочитала сегодня в Интернете, что некие неизвестные мне врачи по фотографиям изучают мою грудь, делают какие-то выводы и даже прогнозируют диагнозы, – возмущается Семенович. – Делают это они очень некорректно, основываясь на полных домыслах и в погоне за хайпом. Это очень неприятно, не хочу, чтобы подобные "диагнозы" привлекали ко мне негатив""Спешу всех успокоить и заверить, что никаких проблем со здоровьем у меня нет, – продолжает звезда. – Я регулярно посещаю всех специалистов, очень внимательно и щепетильно отношусь к своему здоровью. Более того, на протяжении трех недель в эфире НТВ я рассказывала всю правду о себе и своей груди. Записи эфиров вы можете легко найти в Сети. Там все рассказано более чем исчерпывающе"."Я каждый раз призываю всех женщин регулярно ходить на профилактические осмотры у докторов, в том числе к маммологу, – призналась Семенович. – Это должно стать привычкой, как чистить зубы дважды в день, также и дважды в год ходить на профилактические обследования".8 Июн 2019 в 12:01 PDT"Еще раз хочу всех заверить, что с моим здоровьем все в полном порядке, спасибо за ваше беспокойство, и извините, если комментарии недобросовестных врачей, которые желают попиариться, заставили вас волноваться. Желаю вам всем отличного здоровья. И поменьше читайте домыслы в Интернете", – резюмировала артистка.