23 декабря Максим Галкин и Алла Пугачева отмечают восьмую годовщину свадьбы. 70-летняя певица и 43-летний юморист – одна из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе. С этим согласен и Филипп Киркоров, предыдущий супруг Примадонны. За кулисами Песни года он рассыпался в комплиментах семье.

23 декабря Максим Галкин и Алла Пугачева отмечают восьмую годовщину свадьбы. 70-летняя певица и 43-летний юморист – одна из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе. С этим согласен и Филипп Киркоров, предыдущий супруг Примадонны. За кулисами "Песни года" он рассыпался в комплиментах семье.Пара, достигшая восьмилетнего рубежа совместной жизни, имеет за плечами достаточный багаж знаний, необходимый для преодоления бытовых проблем и ежедневной рутины. За плечами супругов остались кризисные периоды третьей годовщины и медной свадьбы. Подобный опыт помогает преодолевать трудности, но порой делает отношения более тусклыми и бледными. Неспроста восьмилетняя годовщина получила название "жестяной" свадьбы.В этот день принято дарить дорогое печенье или конфеты в жестяных коробках, кофе, чай элитных сортов, набор специй в жестяных упаковках, жестяную утварь и посуду, сувениры из жести. А что приготовил Алле и Максиму их большой во всех смыслах друг Филипп?"Меня пока не звали на торжество по случаю этой годовщины свадьбы, но если позовут, то, конечно, что-то оригинальное придумаю и удивлю дорогих мне людей", – рассказал король российской эстрады."Я всегда любуюсь этой парой, это прекрасный пример любви, отношений, заботы, – продолжает – Никогда никакой "жести" между Аллой и Максимом я не видел. Видел только очень нежное, трогательное отношение друг к другу и понимание. И я очень надеюсь, что "жестяная" свадьба перерастет в "серебряную", а та, в свою очередь, в "золотую".7 Дек 2019 в 10:06 PSTНапомним, в браке с Киркоровым Пугачева состояла с 1994-го по 2005 год. Они венчались в Иерусалиме. После развода, который обсуждала вся страна, Алле и Филиппу удалось сохранить добрые отношения и остаться друзьями. Пугачева считает бывшего мужа членом своей семьи, они посещают концерты друг друга, а их дети дружат.