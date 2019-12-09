Шокирующие кадры пришли с Чукотки. Белые медведи взяли в заложники целое село. Более 50 мишек собрались близ заполярного поселка Рыркайпий, где живут несколько сот человек.

Шокирующие кадры пришли с Чукотки. Белые медведи взяли в заложники целое село. Более 50 мишек собрались близ заполярного поселка Рыркайпий, где живут несколько сот человек. Чукотское море до сих пор никак толком не замерзнет, и медведи не могут уйти по льду охотиться на морского зверя. Вот в поисках пищи они и подошли слишком близко к жилым домам.В районе Мыса Кожевникова установилась необычайно теплая погода для начала декабря. К тому же сильные ветра разгоняют еще не окрепшие льды. Худые и голодные, взрослые и молодые звери, самки с медвежатами разного возраста собрались в окрестностях села Рыркайпий. По подсчетам специалистов, всего — около 60 особей. Медведи вынуждены искать себе пропитание вдоль берега, все ближе и ближе подбираясь к людям."В течении лета, когда я там был, там тоже до 27 медведей собирались. Но они просто вели себя по-другому. Они были рассеяны и не наводили страх на людей. Когда сейчас они пришли голодные и всей кучей, как поросята около корыта, собрались около моржей, кажется, что просто ужас какой-то", — сказал Анатолий Кочнев, старший научный сотрудник лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН.В конце лета на Мысе Кожевникова образуется огромное лежбище тихоокеанских моржей. Порой их количество достигает десятков тысяч. Мимо такого обилия пищи равнодушно хищники пройти не могут.Когда лед крепкий, белые медведи уходят далеко в море и охотятся на тюленя, нерпу или морского зайца. В ледяной воде они — самые лучшие охотники. Но cейчас, когда уйти из поселка они не могут, вынуждены отыскивать осенние запасы, которых здесь в избытке.Задача волонтеров — отогнать хищников и убрать медвежью еду с территории поселка, иначе косолапых будет еще больше. Каждый вечер жители Рыркарпия выходят на патрулирование. В ночное время белые медведи приходят в поселок в поисках пищи. Отменены все общественные мероприятия. Вечернее время — самое опасное. К ночи улицы пустеют.Помочь жителям села Рыркайпий пообещали пограничники. В ближайшее время будут закуплены патроны и отпугивающие средства. По прогнозам синоптиков, прочный лед установится в этом районе не раньше, чем через две недели. И только тогда медведи смогут уйти.