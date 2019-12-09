× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/09-12-2019-zhiteli-raduzhnogo-trebuyut-ostavit-ostanovki-v-cherte-vladimira.html" target="_blank">Жители Радужного требуют оставить остановки в черте Владимира</a> - С 1 января автобусы из Радужного и других пригородных маршрутов будут останавливаться только на