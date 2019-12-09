Причиненный собственнику ущерб полностью возмещен в ходе следствия.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей. Мужчины, 40 и 44 лет, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).В конце октября в дежурную часть полиции обратился 50-летний житель города Вязники, сообщивший о хищении строительных инструментов, оставленных на хранение во временной хозяйственной постройке. Сумма причиненного ущерба превысила 17 000 рублей.Сотрудники полиции задержали злоумышленников в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий.Установлено, что неработающие фигуранты знали, что на одной из улиц районного центра строится дом и помещение, в котором хранятся инструменты, не запирается. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленники проникли на территорию стройки, похитили электрическую дрель, циркулярную пилу, шуруповерт и прочие инструменты, после чего скрылись. Впоследствии похищенным имуществом обвиняемые распорядились по своему усмотрению.В ходе следствия местонахождение части похищенного имущества была установлена оперативникам, инструменты изъяты и возвращены собственнику. Причиненный ущерб полностью возмещен.В настоящее время уголовное дело с утвержденными обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.