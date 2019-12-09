Жителю Уфы получил часть своей пенсии печеньем. Его почтальон принес вместо полагавшихся гражданину 27 рублей и 40 копеек, сообщает . В управлении Почты России по Башкирии намерены ..

Жителю Уфы получил часть своей пенсии печеньем. Его почтальон принес вместо полагавшихся гражданину 27 рублей и 40 копеек, сообщает .В управлении Почты России по Башкирии намерены установить личность сотрудника. Представители организации отметили, что работники действительно могут разносить продукты, но для этого необходимо отдельное соглашение с клиентом. В данном случае такого договора не было. Однако в почтовом отделении сообщили, что вышестоящее руководство распорядилось выдавать гражданам суммы до 100 рублей именно в такой валюте.