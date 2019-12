Жители Нью-Йорка переночевали на Таймс-сквер под открытым небом, чтобы собрать деньги на помощь бездомным. Такая акция в поддержку 100 миллионов бездомных по всему миру проходит ежегодно. В ней участвуют в том числе и знаменитости.

Жители Нью-Йорка переночевали на Таймс-сквер под открытым небом, чтобы собрать деньги на помощь бездомным. Такая акция в поддержку 100 миллионов бездомных по всему миру проходит ежегодно, пишет Independent.В этом году к мероприятию присоединились сотни человек, в том числе знаменитости. Например, актриса Хелен Миррен, которая присоединилась к акции на Трафальгарской площади в Лондоне, читала присутствующим сказки на ночь.Dame Helen Mirren read people a bedtime story in Trafalgar Square last night — as thousands camped out for the World's Big Sleep Out #HeartNews pic.twitter.com/xigqbutghm— Heart London News (@HeartLondonNews) December 8, 2019В Нью-Йорке акцию поддержал актер Уилл Смит.Стоит отметить, что температура воздуха в Нью-Йорке в ночь на 8 декабря держалась около нуля. Участники акции принесли с собой подушки, коврики для йоги и спальные мешки.Мероприятие под названием World Sleep Out прошло в 52 странах, сообщает BBC News. Предполагалось, что в нем примут участие порядка 50 тысяч человек.Акция, распространившаяся по всему миру, началась четыре года назад в Шотландии. Ее инициатор Джош Литтлджон переночевал на площади Шарлотты в Эдинбурге в компании 270 единомышленников. В этом году участники World Sleep Out планировали собрать порядка 59 миллионов долларов и направить их в сотню благотворительных фондов.World's Big Sleep Out: Thousands support homelessness charities https://t.co/PqkflkvALB— BBC News (UK) (@BBCNews) December 8, 2019