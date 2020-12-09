Управление собственной безопасности создано в целях реализации поручений Президента Российской Федерации о необходимости усиления борьбы с проявлениями коррупции в системе МВД России...

Управление собственной безопасности Главного Управления МВД России по г. Москве первое подразделение собственной безопасности, образованное в системе МВД России.Создание Управления было утверждено приказом ГУВД г. Москвы от 9 декабря 1995 года в целях реализации поручений Президента Российской Федерации о необходимости усиления борьбы с проявлениями коррупции в системе МВД России.В компетенцию Управления входит широкий круг задач, в том числе выявление преступлений, совершенных сотрудниками органов внутренних дел и рассмотрение обращений граждан. Деятельность сотрудников собственной безопасности направлена на очищение органов внутренних дел от всякого рода нарушителей законности, подрывающих авторитет полиции в глазах общества. На них возложена обязанность по анализу оперативной обстановки и принятию комплекса мер с целью недопущения вовлечения сотрудников ОВД в криминальную деятельность, а также обеспечение личной безопасности сотрудников органов внутренних дел и их близких, защите их прав, чести и достоинства.В этот день руководство ГУ МВД России по г. Москве благодарит весь личный состав за добросовестное исполнение служебного долга и желает профессиональных достижений, слаженной работы, семейного благополучия и крепкого здоровья.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве