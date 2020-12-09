Управление МВД России по Владимирской области напоминает: обо всех фактах подготовки или совершения противоправных действий коррупционной направленности граждане могут сообщить в полицию.

Противодействие коррупции является общегосударственной задачей. Ее решение возложено на органы исполнительной, законодательной и судебной власти и, в первую очередь, на правоохранительные органы.На сегодняшний день коррупция как социально негативное явление все еще остается одной из ключевых проблем, оказывающих существенное деструктивное влияние на эффективность деятельности органов государственной власти и принимаемые ими управленческие решения.Стратегией экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208, в качестве одной из приоритетных задач развития системы государственного управления определено создание условий по снижению уровня коррупции.В этой связи сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России осуществляется комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение преступлений коррупционной направленности.Управление МВД России по Владимирской области напоминает: обо всех фактах подготовки или совершения противоправных действий коррупционной направленности граждане могут сообщить по следующим телефонам:- дежурная часть УМВД: 8 (4922) 37-43-08 (круглосуточно);- дежурный УЭБиПК УМВД: 8 (4922) 32-46-48 (круглосуточно);- телефон доверия УМВД: 8 (4922) 35-40-49 (круглосуточно);- телефон оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД: 8 (4922) 32-47-76 (для обращения по вопросам компетенции службы собственной безопасности, в том числе заявительской информацией о неправомерных действиях сотрудников органов внутренних дел);- горячая линия Общественной палаты РФ "Стоп, коррупция!": 8-800-700-8-800 (круглосуточно).