Врач-диетолог Елена Чедия рекомендует больным инфекцией COVID-19 россиянам не нагружать желудочно-кишечный тракт во время новогодних праздников. В частности, эксперт советует зараженным ..

Врач-диетолог Елена Чедия рекомендует больным инфекцией COVID-19 россиянам не нагружать желудочно-кишечный тракт во время новогодних праздников. В частности, эксперт советует зараженным отказаться от употребления алкоголя, а также жирной и острой пищи.Специалист добавила, что жареные мясо и рыбу лучше заменить тушеными. Овощи же лучше есть в свежем или тушеном виде. Чедия отметила, что в целом при наличии ковида следует оберегать пищеварительную систему от продуктов, которые могут вызвать ее раздражение, передает телеканал "".