Бывшего топ-менеджера Ростеха Аллу Лалетину обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, передает . Следствие ходатайствует о ее аресте. Известно, что ранее подозреваемая занимала ..

Бывшего топ-менеджера Ростеха Аллу Лалетину обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, передает . Следствие ходатайствует о ее аресте. Известно, что ранее подозреваемая занимала должность топ-менеджера Ростеха. Фабула самого уголовного дела, в рамка которого было проведено задержание, не раскрывается.