«Ростелеком» в ноябре-декабре 2020 года построил свыше 20 километров оптических линий связи для двух тысяч домохозяйств восьми населенных пунктов частного сектора Владимирской области. Новая

«Ростелеком» в ноябре-декабре 2020 года построил свыше 20 километров оптических линий связи для двух тысяч домохозяйств восьми населенных пунктов частного сектора Владимирской области. Новая инфраструктура создана по технологии GPON , которая обеспечивает стабильную работу сервисов и высокую скорость передачи данных. Лидером стройки стал Суздальский район, где подключены сразу несколько крупных населенных пунктов: Заполицы, Гавриловское, Переборово,