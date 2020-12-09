Экодвижение "ЧистоГусь" призывает жителей 33-го региона к раздельному сбору мусора.

Экодвижение "ЧистоГусь" призывает жителей 33 региона к раздельному сбору мусора.Такие отходы можно отдать на переработку, в результате их не нужно будет сжигать, загрязняя воздух. И мусор не будет гнить на свалках, отравляя все вокруг, говорят участники экодвижения. Из переработанных отходов получатся новые, нужные людям вещи - удобрения, бумага, пластиковые изделия, посуда и многое другое. И при этом не будут тратиться природные ресурсы, которые истощаются. Поэтому все цивилизованные страны и переходят к раздельному сбору и переработке мусора. В России это пока зависит только от осознанности самих жителей и их инициативы.