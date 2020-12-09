Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сделал сенсационное заявление. По его словам, определенная категория людей обладает природной устойчивостью к коронавирусу нового типа.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сделал сенсационное заявление. По его словам, определенная категория людей обладает природной устойчивостью к коронавирусу нового типа.Академик рассказал, что к этой группе относятся люди с высоким уровнем интерферонов в организме. Такие лица, как правило, устойчивы не только к COVID-19, но и ко всем другим инфекционным заболеваниям.Однако гарантии, что интерферены будут всегда вырабатываться в большом количестве, нет. А, значит, отметил Гинцбург, эта группа людей все равно находится в зоне риска. Им необходимо соблюдать меры профилактики, как и всем остальным.Специалист добавил, что единственно верная защита – это та, которая возникает после вакцинации. "А интерферона сегодня больше, завтра меньше", – приводит слова Гинцбурга РИА Новости.Отметим, что интерфероны – белки, препятствующие размножению вируса в организме. Эти органические вещества также встречаются в некоторых противовирусных препаратах.Ситуация с распространением коронавируса в России остается непростой. За прошедшие сутки Общее число заразившихся составляет 2,54 миллиона.Власти пока не планируют вводить в стране всеобщий режим самоизоляции. Каждый регион сам принимает решение об ужесточении ограничений.