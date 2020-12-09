После вакцинации от коронавируса лучше отказаться на три дня от употребления алкоголя, заявил директор Центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

После вакцинации от коронавируса лучше отказаться на три дня от употребления алкоголя, заявил директор Центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.«Ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речи, разумеется, не идёт», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.По его словам, необходимо разумное ограничение потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию.«Тем не менее мы настоятельно рекомендуем воздержаться от алкоголя в течение трёх дней после каждого укола», — добавил Гинцбург.В целом он отметил, что на время формирования иммунитета после этих трех дней "ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речь, разумеется, не идет".