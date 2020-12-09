Глава разработавшего вакцину "Спутник V" Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава отметил, что о полном отказе от алкоголя речь не идет.

Отказаться от употребления алкоголя настоятельно рекомендуется в течение трех дней после прививки каждой из доз вакцины против новой коронавирусной инфекции, однако о полном отказе от алкоголя речь не идет. Об этом сообщил в среду журналистам глава разработавшего вакцину "Спутник V" Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург."Ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речь, разумеется, не идет. Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию. Причем это справедливо не только для "Спутника V", но и для любой другой вакцины. Тем не менее мы настоятельно рекомендуем воздержаться от алкоголя в течение трех дней после каждого укола", - сказал он.Гинцбург пояснил, что чрезмерное употребление алкоголя в период вакцинации может значительно снизить иммунитет, а, значит, и снизить эффективность от вакцинирования или вообще сделать его бессмысленным.Глава Центра им. Гамалеи также сообщил, что употребление некоторых лекарств, подавляющих иммунную систему, рекомендуется отложить на 42 дня после вакцинации против коронавируса в период формирования иммунитета."В течение 42 дней, пока формируется иммунитет к коронавирусу, не рекомендуется принимать лекарства, подавляющие иммунную систему. Все это стандартные рекомендации при вакцинации, чтобы достичь ее максимальной эффективности", - сказал эксперт.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что употреблять алкоголь необходимо прекратить как минимум за две недели до вакцинации. Кроме того, от алкогольных напитков лучше отказаться и на весь период вакцинации - от получения первой дозы препарата до второй и некоторое время после, сказала она.