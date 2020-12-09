Бывшая глава Кипревского сельского поселения предстанет перед судом. Она обвиняется в незаконной рубке леса в особо крупных размерах.

Бывшая глава Кипревского сельского поселения предстанет перед судом. Она обвиняется в незаконной рубке леса в особо крупных размерах.Напомним, в мае 2020 года участок леса в пять гектаров Светлана Кондратьева выделила под строительство домов для многодетных семей. На защиту вековых деревьев встали и экологи , и местные жители. Следствие же называет решение Светланы Кондратьевой "ложно понятыми интересами службы".Как сообщает региональное следственное управление, в результате действий чиновницы незаконно вырублено более 70 деревьев, администрации Киржачского района нанесен ущерб на сумму более двух миллионов рублей.Вину в совершенном преступлении женщина признала полностью, в содеянном раскаялась.