Вадим Горожанинов отметил, что своей работой во Владимирской области он справляется и хотел бы, чтобы отношение к госслужащим из других субъектов здесь изменилось.

Во время рассказа об антикоррупционных департамента безопасности Владимирской области в 2020 году, его директор отметил, что не понимает почему чиновников из других регионов называют «варягами».Он вспомнил известное пренебрежительное московское обращение к заезжим – «лимитА». Так, со слов нынешнего главного антикоррупционера области, его называли в столице, когда он поступал в военное училище.«Если честно, то для меня это очень оскорбительно. Своей работой мы не заслужили, чтобы называться «варягами», - отметил Вадим Горожанинов.Он привёл пример из Чечни, в которой он прописан. Там чиновников оценивают по делам.Вадим Михайлович отметил, что своей работой во Владимирской области он справляется и хотел бы, чтобы отношение к госслужащим из других субъектов здесь изменилось.А вот какое мнение относительно оскорблений имел персонаж бессмертного произведения Михаила Булгакова - Иешуа Га-Ноцри:«Первоначально он отнёсся ко мне неприязненно и даже оскорблял меня, то есть думал, что оскорбляет, называя меня собакой, – тут арестант усмехнулся, – я лично не вижу ничего дурного в этом звере, чтобы обижаться на это слово... »