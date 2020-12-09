Водителям в очередной раз напомнили о важности выполнения установленных требований.
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, профилактики правонарушений в сфере организации пассажирских перевозок и обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями автодорожного надзора провели профилактическое мероприятие, направленное на пресечение нарушений правил дорожного движения водителями автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров.
В период проведения мероприятия особое внимание уделялось проверке автобусов, осуществляющих организованные перевозки групп детей, техническому состоянию транспортных средств, перевозящих пассажиров, наличию документов, предусмотренных Правилами дорожного движения, проведению предрейсового медицинского осмотра водителей, а также соблюдению режима труда и отдыха водителей.
В результате проведения рейда было проверено десять автобусов, выявлены два нарушения требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения и в сфере транспортного надзора со стороны водителей автобусов, одно транспортное средство, в конструкцию которого внесены изменения без соответствующего разрешения Госавтоинспекции.
В отношении нарушителей были составлены протоколы об административных правонарушениях.
Кроме того, организаторы профилактического мероприятия провели разъяснительную работу по соблюдению законодательства в сфере дорожной безопасности, подчеркнув важность выполнения установленных предписаний и ответственного отношений к пассажирам.