Водителям в очередной раз напомнили о важности выполнения установленных требований.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, профилактики правонарушений в сфере организации пассажирских перевозок и обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями автодорожного надзора провели профилактическое мероприятие, направленное на пресечение нарушений правил дорожного движения водителями автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров.В период проведения мероприятия особое внимание уделялось проверке автобусов, осуществляющих организованные перевозки групп детей, техническому состоянию транспортных средств, перевозящих пассажиров, наличию документов, предусмотренных Правилами дорожного движения, проведению предрейсового медицинского осмотра водителей, а также соблюдению режима труда и отдыха водителей.В результате проведения рейда было проверено десять автобусов, выявлены два нарушения требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения и в сфере транспортного надзора со стороны водителей автобусов, одно транспортное средство, в конструкцию которого внесены изменения без соответствующего разрешения Госавтоинспекции.В отношении нарушителей были составлены протоколы об административных правонарушениях.Кроме того, организаторы профилактического мероприятия провели разъяснительную работу по соблюдению законодательства в сфере дорожной безопасности, подчеркнув важность выполнения установленных предписаний и ответственного отношений к пассажирам.