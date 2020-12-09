В текущем году было построено ещё два объекта - в Юрьев-Польском и Гусь-Хрустальном. В следующем году планируется ввести в эксплуатацию ещё шесть.

8 декабря редакция «33Live.Ru» сообщала читателям, что . Сегодня состоялось торжественное открытие нового водозабора. Объект представляет из себя две скважины производительностью по 100 кубометров в час. В его состав входит дизель-генераторная станция и почти 800 метров труб для подключения к городским инженерным сетям.«Прежние мощности не давали необходимого объёма воды в дома людей, поэтому город очень нуждался в новом водозаборе. Строительство стало возможно благодаря выделению средств по нацпроекту «Экология». До 2024 года в область поступит ещё 1,7 млрд рублей на модернизацию водоснабжения региона», - подчеркнул губернатор Владимир Сипягин во время открытия станции.В текущем году было построено ещё два объекта - в Юрьев-Польском и Гусь-Хрустальном. В следующем году планируется ввести в эксплуатацию ещё шесть.