Отношения между Кремлем и Белым домом далеки от идеальных. Но если прежде стороны ограничивались лишь политико-экономическими ударами, то теперь конфронтация угрожает выйти на поистине ужасающий уровень.

Отношения между Кремлем и Белым домом далеки от идеальных. Но если прежде стороны ограничивались лишь политико-экономическими ударами, то теперь конфронтация угрожает выйти на поистине ужасающий уровень.В период Холодной войны весь мир увидел разрушительную мощь и плачевные последствия применения ядерного оружия. Спустя десятилетия выяснилось, что Соединенные Штаты, похоже, так и не усвоили этот урок истории.Специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что ни один будущий американский лидер не должен подписывать с Москвой соглашение о недопустимости ядерной войны. В противном случае этого президента следует наказать.Кроме того, Биллингсли подчеркнул, что Белый дом отказывается от своей прежней позиции, высказанной экс-президентом Рональдом Рейганом в 1985 году. Тогда он и генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев сделали совместное заявление о том, что начало ядерной войны недопустимо, передает телеканал "".Спецпредставитель пояснил, что, по его мнению, Россия не заслуживает доверия в вопросе разоружения, поскольку военная доктрина Кремля якобы подразумевает использование ядерного оружия. По словам представителя американского Госдепа, Москва долгие годы тайно нарушали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), производя ракеты малой дальности с ядерной боеголовкой.Маршалл Биллингсли считает, что в случае конфликта с НАТО Россия будет использовать тактическое вооружение, что приведет к "определенным последствиям".