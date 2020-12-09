Он попросил жителей региона провести новогодние и рождественские праздники в семейном кругу.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников попросил жителей региона провести новогодние и рождественские праздники в семейном кругу. По мнению главы региона, от этого зависит дальнейшее развитие ситуации с пандемией коронавируса.Если костромичи продолжат соблюдать требования Роспотребнадзора, носить маски, отказываться от посещений ТЦ, меньше времени проводить в общественном транспорте, то в начале января губернатор прогнозирует снижение заболеваемости Covid-19.В случае, когда начнутся привычные походы в гости и будут соблюдаться традиционные обычаи по встрече Нового года, неизбежен рост заразившихся. Так считает глава региона.Сергей Ситников посоветовал землякам в праздники больше бывать на свежем воздухе, отдыхать и заниматься физкультурой и спортом. ⠀