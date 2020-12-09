Тревожный сигнал поступил в редакцию «Вестей» от жителей домов по улице Безыменского областного центра.

«Отрезали» тротуар. Тревожный сигнал поступил в редакцию «Вестей» от жителей домов по улице Безыменского областного центра.Люди возмущены: новая стройплощадка рядом с домами «урезала» тротуар практически вдвое. Еще недавно здесь стояли палатки с выпечкой, теперь же они снесены и всё готово к возведению нового объекта. Накануне прошли подготовительные работы, и теперь люди вынуждены лавировать между штырями металлической арматуры. Причем, разойтись здесь невозможно. Пешеходам оставили совсем небольшую территорию. Тротуар - рядом с остановкой общественного транспорта. Это один из самых оживлённых и необходимых «общественных» участков. Жители жалуются: сложно пройти пожилым людям, мамам с колясками. Кстати, по этому единственному тротуару дети каждый день идут в школу и детский сад. Также владимирцы задаются вопросом: как быть, допустим, в гололёд, или при разгрузке продуктовых машин (напротив - здание магазина)?Люди рассказывают: несколько лет назад они выступали против возведения третьего этажа в торговом центре, который вплотную примыкает к дому №16 по улице Безыменского, теперь - новое испытание. Владимирцы выступают против возможного строительства и просят объяснить, кто выдал на него разрешение. Или же речь идёт о самоуправстве и захвате общественной территории?Мы будем следить за развитием событий.Мария Платанюк