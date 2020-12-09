Это поможет гарантировать своевременную выплату работникам сферы здравоохранения, работающим с ковид-больными.

Глава региона Владимир Сипягин предлагает отнести к мерам соцподдержки единовременные выплаты медикам, заразившимся Covid-19 на работе.Как пояснили в пресс-службе губернатора, речь идёт о сумме в 10 000 рублей, а также о единоразовом денежном пособии - 50 тысяч рублей, которое будет полагаться в случае инвалидности после заражения ковидом.Законодательная инициатива внесена в региональный парламент.Правовую норму предложено перенести из закона об обязательном страховании работников здравоохранения, в закон «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области».«Это поможет гарантировать своевременную выплату денег», - подчеркнули в пресс-службе обладминистрации.