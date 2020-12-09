Наградили за вклад в культуру области. Премию имени живописца Владимира Юкина в 2020 году присудили заслуженному художнику России Олегу Модорову. Ежегодно так отмечают деятелей

Наградили за вклад в культуру области. Премию имени живописца Владимира Юкина в 2020 году присудили заслуженному художнику России Олегу Модорову. Ежегодно так отмечают деятелей изобразительного искусства за оригинальные произведения, получившие широкое общественное признание. Представителя знаменитой династии художников – Модоровых наградили за серию работ «Край Владимирский». В своих произведениях Олег отражает красоту родной земли и других