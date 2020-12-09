Экономист Леонид Заико призвал не воспринимать всерьез слова, которые Александр Лукашенко произносит на совещаниях с чиновниками. Эксперт уверен: до конца 2021 года в президентском кресле нынешний белорусский лидер не досидит.

Экономист Леонид Заико призвал не воспринимать всерьез слова, которые Александр Лукашенко произносит на совещаниях с чиновниками. Эксперт уверен: до конца 2021 года в президентском кресле нынешний белорусский лидер не досидит.Заико прокомментировал недавнее совещание Лукашенко с чиновниками. На нем президент подвел итоги уходящего года и зафиксировал планы на будущее.Речь шла о социально-экономическом развитии страны. Следить за их исполнением Лукашенко пообещал строго. "По итогам года кто не выполнил – уходит на покой", – сказал он.Заико уверен: озвученные властями планы выполнены не будут. Он напомнил, что в мире продолжает бушевать экономический кризис. В условиях глобальной нестабильности строить радужные планы на 2021 год смешно, заявил аналитик.На слова Лукашенко Заико призвал не обращать внимания. Белорусский лидер собрался контролировать исполнение поручений, но до конца 2021 года в президентском кресле он не досидит, убежден эксперт.Сгладить проблемы в белорусской экономике помогает Россия. Кремль продолжает терпеть Лукашенко, но как будет дальше – неизвестно, констатировал Заико.Ранее политолог Дмитрий Болкунец не исключил дефолта Белоруссии в ближайшие несколько месяцев. По его словам, стремление Александра Лукашенко любой ценой удержаться во власти усугубляет экономический кризис.Подавление оппозиции приведет к новым западным санкциям против Белоруссии, считает Болкунец. Политолог прогнозирует девальвацию местного рубля, проблемы в банковской системе. Лукшаенко будет решать проблемы за счет народа – повысит налоги и урежет социальные программы, полагает аналитик.