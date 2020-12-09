Благотворительный фонд «Открытые сердца» вместе со своими с партнёрами решил поздравить с наступающими праздниками медиков, работающих в «красных зонах» больниц региона.

Благотворительный фонд «Открытые сердца» вместе со своими с партнёрами решил поздравить с наступающими праздниками медиков, работающих в «красных зонах» больниц региона.9 декабря врачи, медсёстры и санитарки горбольницы №6 в Юрьевце, всего 224 человека, получили новогодние гостинцы весом по 1,5 килограмма каждый. Здесь работа кипит круглосуточно, ведь в учреждении пациентами с коронавирусом заняты все 175 коек.До конца «пандемийного» года волонтёры посетят ковидарии во владимирской ОКБ, Муроме, Александровском районе и Карабанове. Сладкие подарки получат более 700 медиков.Добавим, что ранее Фонд помогал владимирской медицине СИЗами, питьевой водой и продуктами.